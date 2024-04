"Istotne zdarzenie". PKW o incydencie podczas głosowania

PKW podała również, że doszło do dwóch przypadków zniszczenia dokumentów wyborczych. W Lublinie z lokalu wyniesiono karty do głosowania. - Policja zatrzymała wyborcę. Stwierdzono, że był nietrzeźwy. Dwie z kart, które zabrał, były uszkodzone i wyrzucone do rowu nieopodal jego miejsca zamieszkania - oznajmił członek PKW.