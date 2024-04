"Stawką jest los kraju". Pawluk wzywa Ukraińców do wojska

"Obowiązuje określony przez prawo tryb: zdanie wojskowej komisji lekarskiej oraz dodatkowe badania lekarskie, jeśli są ku temu podstawy. Wszystkich bez wyjątku uznanych za zdolnych do służby wysyła się do ośrodków szkoleniowych. Podstawowe szkolenie wojskowe trwa miesiąc. Jest to zgodne ze standardami krajów partnerskich NATO (4 tygodnie). Jednocześnie realizujemy już eksperyment mający na celu wydłużenie BZVP do dwóch miesięcy" - tłumaczył Pawluk.