Islamscy fanatycy zza Odry rosną w siłę. "Nie będzie tolerancji"

Ponad 10 tyś. radykalnych islamistów mieszka w Niemczech - wynika z danych służb bezpieczeństwa. W ciągu sześciu lat w Berlinie liczba członków tzw. ruchu salafitów zwiększyła się trzykrotnie.

Jeszcze w 2011 roku we wszystkich niemieckich landach żyło ok. 3,5 tys. islamskich fanatyków. Ta liczba rośnie bardzo szybko i niebawem sięgnie 11 tys. - stwierdzają autorzy raportu Federalnego Urząd Ochrony Konstytucji (BfV).

W Berlinie sześć lat temu służby uznawały ok. 350 osób za salafitów, a w ubiegłym roku było ich już ponad 900. Ekstremistów, którzy uważani są za zdolnych do przeprowadzenia ataku jest ok. 420 (przy 100 w roku 2011).