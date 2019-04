Islamista to terrorysta, prawicowiec - "napastnik". To badanie wiele mówi

Muzułmańscy sprawcy zamachów są trzy razy częściej klasyfikowani jako terroryści niż ci motywowani skrajnie prawicową ideologią - wynika z analizy globalnych mediów. Tymczasem to ten drugi rodzaj terroryzmu jest na fali wznoszącej.

Przeprowadzone przez pracownię Signal AI badanie potwierdza to, o czym mówili wcześniej komentatorzy: istnieje spora różnica w postrzeganiu zbrodni popełnianych przez islamistów i białych sprawców przez motywowanych rasistowską lub nacjonalistyczną ideologią.

Jak jednak zauważają autorzy badania, wyjątkiem był ostatni zamach na meczety w Nowej Zelandii przeprowadzony przez samozwańczego faszystę z Australii. Tu zdecydowana większość mediów sklasyfikowała czyn ekstremisty jako terroryzm. Co zrobiło różnicę?

- Uważam, że politycy mogą grać ważną rolę w tym, jak kształtuje się narracja wokół tych wydarzeń - powiedział Moore cytowany przez brytyjski "The Independent".

Fala prawicowego terroru

Choć zbrodnie fanatyków znacznie częściej określane są mianem terroryzmu, to właśnie ten typ jest obecnie najszybciej rosnącym zagrożeniem w świecie zachodnim. W ubiegłym roku rasistowscy fanatycy odpowiadali za wszystkie terrorystyczne incydenty w Stanach Zjednoczonych.

Jak podkreśla Liedel, obie grupy stosują takie same metody. Tracący terytorium islamiści głoszą teraz ideę "atakuj i giń tam, gdzie żyjesz", co oznacza, że "samotne wilki" lub małe grupki terrorystów radykalizują się dzięki przekazowi w internecie i dokonują zamachów w swoich krajach albo wręcz w swoich miejscowościach. Podobne same mechanizmy można zaobserwować wśród fanatyków prawicowych, którzy niekiedy ulegają wręcz autoradykalizacji dzięki treściom dostępnym w mediach społecznościowych.