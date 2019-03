Terroryzm prawicowy jest tak samo groźny jak islamski. Polski rząd nie wie jak zareagować

Terrorysta zabił 50 osób w Nowej Zelandii, żeby rozpropagować ekstremistyczną ideologię. Temu służyło nagranie z zamachu, napisy na broni i manifest. Ekspert mówi Wiertualnej Polsce, że to równie niebezpieczne, jak ISIS. Tymczasem polskie władze nabrały wody w usta i milczą na ten temat.

Policja w Nowej Zelandii aresztowała 22-latka podejrzanego o rozpowszechnianie nagrania wideo z zamachu w meczetach w Christchurch. Mężczyzna najprawdopodobniej nie był powiązany z Brentonem Tarrantem, faszystowskim terrorystą, który 15 marca zamordował 50 osób. Zamachowiec nie tylko na żywo transmitował atak, lecz także stworzył obszerny manifest, a broń pokrył napisami, odwołującymi się do historii.

Wkrótce po zamachu lokalna policja apelowała o powstrzymanie się od upowszechniania nagrania . Do akcji włączyły się media społecznościowe. Mia Garlick, rzecznika Facebooka w Nowej Zelandii poinformowała, że na całym świecie w ciągu pierwszej doby od zamachu z serwerów firmy usunięto 1,5 mln kopii nagrania z masakry. W większości przypadków udało się zablokować już próby załadowania filmów na konta użytkowników.

O ile Facebook zaczął usuwać nagranie w ciągu 90 minut od ataku, to na platformie YouTube film był dostępny przez kilka godzin. Podobna sytuacja miała miejsce na Twitterze. Wirtualna Polska nieoficjalnie dowiedziała się, że także w Polsce media społecznościowe podejmowały aktywne działania w celu ograniczenia dystrybucji treści uznanych za "niewłaściwe" , co w tym wypadku oznacza terrorystyczną propagandę.

Władze w Polsce milczą

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że Ministerstwo Cyfryzacji nie zajmowało się dystrybucją materiałów udostępnionych przez zamachowca z Christchurch. To zadanie pozostawiono "służbom”. Z kolei Komenda Główna Policji, która posiada komórkę do walki z cyberprzestępczością, nie odpowiedziała na żadne z pytań związanych z tą sprawą.