Irlandia Północna liberalizuje prawo aborcyjne i legalizuje małżeństwa jednopłciowe. Powód? Kryzys polityczny

O północy w nocy z poniedziałku na wtorek w Irlandii Północnej weszły w życie przepisy liberalizujące aborcję, a niedługo zostaną dopuszczone małżeństwa jednopłciowe. Decyzji tej nie podjął jednak irlandzki rząd, lecz władze w Londynie.



W lipcu 2019 w brytyjskim parlamencie przyjęto dwie poprawki do północnoirlandzkiego prawa - legalizującą aborcję i małżeństwa jednopłciowe. Głosowanie odbywało się bez dyscypliny partyjnej i obie zdobyły ogromną większość głosów - 383 do 73 w wypadku małżeństw i 332 do 99 w przypadku aborcji.