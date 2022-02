Irlandczycy złamali blokadę Putina. Niezależni obserwatorzy donoszą

Działania rybaków z Irlandii można zinterpretować jako chęć zademonstrowania swojej postawy wobec zbrojnej ekspansji Rosjan na tereny połowowe. To także pewien komentarz dotyczący niedawnej sytuacji, gdy Rosjanie zapowiedzieli działania swojej marynarki wojennej na Morzu Barentsa, na obszarach połowów największej ilości rybackich łodzi z Irlandii. Wówczas Irlandczycy zapowiedzieli masowe całodobowe dyżury kutrów. Nie chcieli dopuścić do ćwiczeń z amunicją, które osłabią połowowy potencjał wód. Rosjanie zareagowali groźbą strzelania do każdej jednostki, która wejdzie w strefę.