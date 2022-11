Irańskie drony w rękach Rosji. Nowe ustalenia ukraińskiego wywiadu

Wojskowy wywiad Ukrainy ujawnia, że tłumaczenia Iranu ws. przekazywania dronów Rosji są nieścisłe. "Niektóre podzespoły irańskich dronów przekazanych do Rosji, m.in. śmigła, powstały już po rozpoczęciu przez Kreml wojny z Ukrainą; stoi to w sprzeczności z wyjaśnieniami Teheranu, że bezzałogowce dostarczono jakoby przed inwazją Rosji na sąsiedni kraj" - przekazuje ukraińska strona we wtorkowym komunikacie.