Irański Czarnobyl? Irańczycy wściekli na kłamstwa władz ws. katastrofy samolotu PS752

"Prawdziwy wróg jest tu", "wy jesteście naszym Daesz" - takie okrzyki pojawiły się podczas wielotysięcznych protestów w Teheranie. Po zestrzeleniu samolotu cywilnego nad Teheranem, Irańczycy są wściekli na kłamstwa władz. A komentatorzy mówią o "irańskim Czarnobylu".

Reżim nie upadnie, ale będą zmiany

- Pamiętajmy, że do dezintegracji ZSRR doszło kilka lat po Czarnobylu. Owszem, w Iranie znaczna część społeczeństwa jest od dawna przeciwna systemowi, ale duża część nadal go popiera. Do protestów dochodziło już wcześniej, więc nie jest to niczym szczególnie nowym - mówi dziennikarz. - Nie sądzę, by obecne doprowadziły one do zapaści systemu. Ale ostatnie dni były olbrzymim ciosem dla Strażników Rewolucji - dodaje.