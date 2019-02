IPN: po raz pierwszy w wolnej Polsce odnaleziono i zidentyfikowano ofiary UPA

IPN prowadzi śledztwo, dzięki któremu po raz pierwszy w wolnej Polsce udało się odnaleźć i zidentyfikować ofiary UPA. Sprawa dotyczy zbrodni popełnionej na 14 żołnierzach 28. Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Jaworniku Ruskim na Podkarpaciu pod koniec lipca 1946 r.

IPN: duży sukces na Podkarpaciu

- Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) prowadzą wiele śledztw, które dotyczą popełnienia zbrodni przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) , ale po raz pierwszy w toku prowadzonego postępowania udało nam się ustalić nie tylko miejsce pochowania ofiar, ale również — co jest naszym dużym sukcesem — doprowadzić do identyfikacji przynajmniej niektórych osób, których szczątki zostały ujawnione — powiedział PAP prok. Andrzej Pozorski, który kieruje Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jest zastępcą Prokuratora Generalnego.

Zbrodnię popełnioną na 14 żołnierzach 28. Pułku Piechoty WP w Jaworniku Ruskim na Podkarpaciu pion śledczy IPN zakwalifikował jako ludobójstwo, które jako takie nie ulega przedawnieniu. Jawornik Ruski to niewielka wioska położona po prawej stronie Sanu (ok. 50 km od Przemyśla ). W latach 1945-46 okolice miejscowości były pod kontrolą ukraińskich nacjonalistów, którzy na tych terenach chcieli tworzyć własne państwo.

IPN: nie ma żadnych wątpliwości, że odnalezione w Jaworniku Ruskim szczątki ludzkie należały do żołnierzy Wojska Polskiego

- Trudno było ukryć nasze zdziwienie, gdy okazało się, że ujawnionych zostało 14 szkieletów ludzkich, a nie cztery lub siedem, jak przypuszczaliśmy na podstawie samego zawiadomienia. Co ciekawe w ramach tych prac powyżej jamy grobowej zostało zlokalizowane najprawdopodobniej miejsce egzekucji – powiedziała prowadząca postępowanie prok. Beata Śmiechowska, zwracając uwagę, że wynika to z ujawnionych na miejscu wielu łusek po nabojach.- Nie jest wykluczone, że właśnie tam dochodziło do rozstrzeliwania ofiar, które później znalazły się w jamie grobowej – dodała, cytuje PAP.

Kierunek śledztwu nadały kolejno m.in. kwerendy historyczne i analizy dokumentów. - To było bardzo ważne, by ustalić, kim mogły być osoby, których szczątki ujawniliśmy. Badania archiwalne doprowadziły nas do wstępnej hipotezy, że mogli to być młodzi żołnierze ze szkoły podchorążych w Przemyślu, dokładnie z 28. Pułku Piechoty, którzy 24 lipca 1946 roku stoczyli tutaj potyczkę z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii i dostali się do niewoli — powiedziała prok. Śmiechowska.