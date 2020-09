IPN. Katownia UB i NKWD. Odnaleziono ludzkie szczątki

IPN. Odnaleziono ludzkie szczątki w dawnej katowni UB i NKWD

- To niezwykle ważne, że udało się nam w tak krótkim czasie uzyskać potrzebne zezwolenia i niezwłocznie rozpocząć badanie tego terenu. Jak widać – było to działanie konieczne, a pozostawało niezrealizowane od lat. Odnalezione dzisiaj szczątki pokazują, że tereny po wojnie zajmowane przez instytucje reżimu komunistycznego należy zawsze bardzo dokładnie przebadać, gdyż właśnie w takich miejscach dochodziło wielokrotnie do ukrywania zwłok zamordowanych osób. To ważne, że dziś odnaleźliśmy szczątki kolejnych ofiar, które nie będą już dłużej spoczywać gdzieś pod murem, w bezimiennym dole. Zabezpieczymy te szczątki, poddamy badaniu genetycznemu i pochowamy z należnym szacunkiem. To nasza misja, aby nikogo nie pozostawić "na polu bitwy” - mówi dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.