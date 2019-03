IPN bierze się za sędziów i prokuratorów PRL. Są pierwsze wnioski o uchylenie immunitetu

IPN przygotował wnioski o uchylenie immunitetów siedmiu sędziom i prokuratorom z okresu PRL. - Chodzi o sprawę bezprawnych pozbawień wolności w okresie stanu wojennego - wyjaśnił minister sprawiedliwości - prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro poinformował o przygotowaniu przez IPN siedmiu wniosków o uchylenie immunitetów sędziom i prokuratorom (PAP, Fot: Marcin Obara)

- Przekleństwem polskich przemian była naiwna wiara w to, że wymiar sprawiedliwości sam pozbędzie się ludzi, którzy byli zakałą sądownictwa i prokuratury i wsławili się tym, że w służbie władzy komunistycznej byli gotowi dokonywać najgorszych podłości przy użyciu prawa. Włącznie z sądowymi zabójstwami - mówił minister Ziobro.

- Jest rzeczą znamienną, że wśród tych osób, co do których prokurator IPN występuje o uchylenie immunitetu są dwaj jeszcze do niedawna sędziowie Sądu Najwyższego - podkreślił Ziobro. - W tym jeden z tych sędziów - dziś w stanie spoczynku - niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią SN; tego sądu, który tak gwałtownie protestował przeciw zmianom, jakie proponowaliśmy - dodał.

- Obecny na konferencji dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski poinformował, że dwa wnioski zostały skierowane do Izby Dyscyplinarnej SN. Dotyczą one bowiem sędziów, o których wspominał minister Ziobro. - Jeden wniosek został skierowany do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym - z uwagi na to, że dotyczy to czynnego zawodowo sędziego, a cztery wnioski zostały skierowane do sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym, bo dotyczą te wnioski czterech byłych prokuratorów - wyjaśnił prok. Pozorski.

Śledztwo prowadzone przez IPN - jak wyjaśnił prok. Pozorski - dotyczy tzw. zbrodni sądowych. - Jest najobszerniejszym postępowaniem, jakie w ogóle było prowadzone w historii IPN i to pod względem zarówno osób, które ewentualnie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej, jak i również pod względem przedmiotowym - tłumaczył.

Wnioski o odebranie immunitetów siedmiu byłym sędziom i prokuratorom, a co za tym idzie o zezwolenie na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, wystawiła Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Dotyczą one trzech byłych sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i czterech byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie. Ich wystawienie jest rezultatem prowadzonego od września 2016 roku śledztwa, w którym poddano analizie ponad 20 postępowań karnych prowadzonych w latach 1981-1982. Śledztwo to wszczęto na wniosek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym - Oddział w Koszalinie.

Decyzje sędziów i prokuratorów, których dotyczą wnioski o pozbawienie immunitetu, jak ustalił IPN doprowadziły do pozbawienia wolności co najmniej 10 osób, które w różnych formach okazywały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Były one skazywane i represjonowane, mimo że nie dopuściły się przestępstw. Ich sprzeciw sprowadzał się do wyrażania politycznych opinii w ramach obowiązującego wówczas prawa.

Potwierdził to po przemianach ustrojowych w Polsce Sąd Najwyższy, uniewinniając wszystkich skazanych.