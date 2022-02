Inwazja Rosji na Ukrainę coraz bliżej? "Prawdopodobieństwo jest większe niż wczoraj"

- Może nastąpić masowy, krwawy atak poprzedzony uderzeniami rakietowymi i później wkroczeniem wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Może to być [atak - przyp. red]) z wielu kierunków, czyli jednocześnie Ługańsk i Donbas i kierunek na Kijów. Może to być też od strony morza, albo wzdłuż wybrzeża morskiego w kierunku Odessy - tłumaczył, nawiązując do doniesień pojawiających się w mediach.