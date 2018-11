Intratna posada dla syna Mariusza Kamińskiego. Zdumiewające tłumaczenie posła PiS

29-letni Kacper Kamiński dostał dzięki NBP intratną posadę w Banku Światowym. - Gdzieś dzieci pracować muszą - stwierdził poseł PiS Jan Mosiński.

Do doniesień odniósł się Mosiński na antenie Polsat News. - To zapewne tak istotne, jak to, gdzie moje dzieci pracują. Gdzieś dzieci pracować muszą. Moje pracują w firmach, gdzie zarabiają grosze - komentował.