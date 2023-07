Interwencja Ziobry ws. Mariki. "Przyzwala na przemoc"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro interweniuje ws. 21-letniej Mariki, która została skazana za rozbój. - Minister Ziobro nie tylko daje przyzwolenie na przemoc. Dziś otwarcie przyznaje, że można dokonać rozboju na kimś, kogo się nienawidzi - komentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - Mówimy o społeczności LGBT albo o osobie, która z tą społecznością sympatyzowała. Minister daje przyzwolenie na przemoc, ale też mówi, że kiedy biją nasi, to jest ok, a kiedy biją naszych, to Prokurator Generalny musi interweniować. Dzięki ministrowi Ziobrze doszło do zaostrzenia widełek, według których ta młoda dziewczyna została skazana. Państwo, które PiS chce nam zafundować, być może ręka w rękę z Konfederacją, to państwo, które będzie dawało na przemoc wobec młodych osób, osób LGBT. Ta nagonka (...) pokazuje, że wobec osób LGBT można stosować przemoc za zgodą Prokuratora Generalnego, a sprawców przemocy będzie się ratować. Osoby, które fotografują się z faszystowskimi znakami dostają przyzwolenie na przemoc - dodała.