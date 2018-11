Interpol: Kim Dzong Jang z Korei Południowej nowym szefem. "Cios dla Rosji"

Nowym szefem Interpolu został Kim Dzong Jang, przedstawiciel Korei Płd. "To cios dla Rosji", która forsowała na to stanowisko swojego kandydata – zwraca uwagę agencja Associated Press (AP), cytowana przez PAP.

Interpol: Kim Dzong Jang z Korei Południowej (na zdjęciu) nowym szefem. "Cios dla Rosji" (PAP/EPA)

Dzisiaj, podczas głosowania na 87. Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu w Dubaju, wybrano nowego szefa organizacji. Został nim Kim Dzong Jang z Korei Południowej. Jak podaje agencja AP, wybór jest szczególnym „ciosem dla Rosji”, która forsowała na to stanowisko swojego przedstawiciela Aleksandra Prokopczuka.

Kandydaturze Rosjanina na szefa Interpolu sprzeciwiały się m.in. Ukraina oraz Litwa, które groziły wyjściem z organizacji. Arsen Awakow Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, na swoim Twitterze pisał, że ewentualny wybór kandydata z Rosji na stanowisko szefa Interpolu „jest absurdem i przeczy duchowi oraz celom tej organizacji”. „W przypadku zwycięstwa w wyborach rosyjskiego generała Aleksandra Prokopczuka, Interpol stanie się narzędziem politycznych porachunków rosyjskiego reżimu” – grzmiał z kolei Eimutis Misiunas, minister spraw wewnętrznych Litwy.

Poprzednim szefem Interpolu, był Chińczyk Meng Hongwei, który w październiku br. podał się do dymisji. Chiny podały, że toczy się przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek.