Internauci poprzez #MuremZaOwsiakiem proszą Jurka Owsiaka o dalszą walkę dla WOŚP

#MuremZaOwsiakiem to inicjatywa internautów, której celem jest wsparcie Jerzego Owsiaka, a także powstrzymanie go od odejścia ze stanowiska Prezesa WOŚP. Każdego dnia do inicjatywy przyłączają się dziesiątki ludzi, którzy pod hasztagiem #MuremZaOwsiakiem wyrażają słowa podziwu dla dzieła tworzonego przez byłego Prezesa WOŚP.

#MuremZaOwsiakiem - takim hasłem internauci proszą Jurka Owsiaka o powrót na stanowisko Prezesa Fundacji WOŚP.

#MuremZaOwsiakiem stoi wielu Polaków

Akcja #MuremZaOwsiakiem rozpoczęło się w poniedziałek 14 stycznia, czyli tuż po konferencji prasowej, na której Jerzy Owsiak ogłosił, że jest głęboko dotknięty tragedią, do której doszło w Gdańsku, i właśnie dlatego postanawia zrezygnować z funkcji Prezesa Fundacji WOŚP. Internauci nie potrafili pogodzić się z rezygnacją Owsiaka. Pod hasztagiem #MuremZaOwsiakiem publikują słowa wsparcia dla Jerzego Owsiaka, a także proszą go o powrót na zajmowane stanowisko.

#MuremZaOwsiakiem na Twitterze i Facebooku

Hasztag #MuremZaOwsiakiem funkcjonuje głównie w mediach społecznościowych. Na Twitterze oraz Facebooku powstają dziesiątki tysięcy postów wspierających Jerzego Owsiaka. Internauci umieszczają również zdjęcia złamanego serca. Do powrotu Owsiaka namawiają również celebryci. Wszyscy jednym głosem proszą go o powrót i granie „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Zaznaczają również, że bez swojego dyrygenta orkiestra już nigdy nie zagra tak samo.

#MuremZaOwsiakiem – odpowiedź WOŚP