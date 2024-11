Integracja Unii Europejskiej. "Absolutny fenomen dla świata"

- Unia Europejska jest absolutnym fenomen, jeśli chodzi o integracje krajów w Europie. Unia Europejska tak naprawdę nie miała prawa zaistnieć, gdybyśmy pomyśleli sobie o tym, że mamy kilka państw, gdzie przywódcy oddają władzę do wspólnego decydowania, to jest to rzecz absolutnie trudna do pomyślenia – przyznał dr Paweł Kowalski z Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego Uniwersytetu SWPS. Rozmówca Pawła Pawłowskiego stwierdził, że podobne pomysły integracji pojawiały się w innych częściach świata, ale "zupełnie nie wyszły". - Pracowałem ze studentami i politykami na Filipinach. Oni mówili, że bardzo by chcieli, żeby takie rozwiązania jak w Unii Europejskiej były przyjęte przez obszar Azji Południowo-Wschodniej, ale tam nie ma tej chęci przekazania decyzji. Oni nie rozumieją tego, że może istnieć jakaś inicjatywa ponadnarodowa, choć formalnie Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. W Afryce czy Ameryce Południowej podobne próby też nie wyszły. Rosja również próbowała stworzyć podobną hybrydę – tłumaczył dr Kowalski. Ekspert podsumował, że to, co wydarzyło się w Europie, integracja w ramach UE, jest czymś, co bardzo trzeba chronić, bo "drugi raz coś takiego absolutnie się już nie wydarzy". Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.