Informacje USA. Rosja przygotowuje "skrajnie brutalną" inwazję

Sullivan o planach Rosji. "Inwazja na pełną skalę"

Sullivan podkreślił jednak, że wszystko wskazuje na to, że Rosja kontynuuje przygotowania do inwazji na pełną skalę, do której może dojść "w ciągu najbliższych godzin lub dni". Polityk dodał, że jeśli Rosja zrealizuje swoje plany, to życie straci wiele tysięcy ludzi.