Inflacja uderza w samorządy. "Turyści posłuchali Czarnka"

W obliczu rekordowej inflacji, Polacy szukają oszczędności gdzie tylko się da. Patryk Michalski pytał Aleksandre Dulkiewicz czy wzrost cen przełożył się też na mniejszy ruch turystyczny w Gdańsku. - Na razie tego nie zauważamy, natomiast z moich rozmów z gastronomami, hotelarzami (…) wynika, że zachowania konsumentów są inne - bardziej oszczędzają, rozważają bardziej co kupić - odparła Dulkiewicz. Przypomniała też rzekomą wypowiedź ministra edukacji Przemysława Czarnka, który miał stwierdził w jednym z wywiadów, że w dobie drożyzny można "jeść mniej". - Nie wiem czy turyści od razu posłuchali ministra Czarka, ale (…) rzeczywiście jedzą mniej i starają się zatrzymywać w miejscach, które są tańsze - mówiła prezydent Gdańska. Dulkiewicz dodała, że obecna sytuacja gospodarcza znacznie obciąża też budżet miasta. - W Gdańsku, na obsługę naszego zadłużenia, na spłatę odsetek, w całym ubiegłym roku wydaliśmy 8,5 mln zł. W tym roku już w pierwszym półroczu wydaliśmy 13 mln, a szacujemy że w drugim półroczu to będzie 20 mln zł. Czyli za cały rok 2022 będzie to ponad trzy razy więcej niż za rok 2021 - tłumaczyła. Zaznaczyła, że miasto ponosi też znaczne wydatki m.in. na działaniami na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy, które - jak podkreśliła - "są finansowane przez rząd w bardzo ograniczonym zakresie".