Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce. Co o niej wiemy?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ewakuowało do Polski sekretarza ambasady RP w New Delhi wraz z rodziną. Później u ciężko chorego dyplomaty potwierdzono pierwsze w kraju zakażenie indyjskim wariantem SARS-CoV-2. Ekspert opowiada, co wiemy o tej mutacji koronawirusa.

Share

Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce Źródło: EASTNEWS , Fot: Krzysztof Kaniewski