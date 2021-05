Indie zmierzają do katastrofy. Pielgrzymi i politycy w ogniu krytyki

Idźcie na wybory

Swoje dołożyły także wciąż trwające wybory regionalne. W Indiach, z uwagi na wielkość populacji, są one rozłożone na tury. W każdej turze biorą jednak udział setki tysięcy mieszkańców poszczególnych stanów i dystryktów, jak to miało miejsce ostatnio w Zachodnim Bengalu, gdzie Indyjska Partia Narodowa premiera Narendry Modiego poniosła porażkę. Oficjalnie rząd zachęcał do trzymania się obostrzeń, ale w praktyce trudno to było wyegzekwować. Tym bardziej że lokalni włodarze także organizowali wiece polityczne, na których często twarzą w twarz, bez zachowania jakichkolwiek obostrzeń, zachęcali do głosowania na siebie i swoją partię.