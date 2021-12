Indie: Jeździł starym skuterem, ale mieszkał w "jaskini Ali Baby". Służby odkryły w jego willi olbrzymią fortunę

Piyusha Jain całe życie mieszkał w mieście Kannauj, położonym w północnych Indiach, około 360 km na południowy-wschód od stolicy kraju New Delhi. Jak podaje "Hindustan", jeden z największych lokalnych dzienników, mężczyzna 15 lat temu przejął od ojca zarządzanie rodzinną firmą wyrabiającą perfumy. Z powodzeniem rozbudował firmę, rozszerzając jej działalność na Bombaj, drugie co do wielkości miasto Indii, i stan Gudżarat.