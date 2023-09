Incydenty na granicy. Dowódca pokazał "spawarki rogówek"

Zdaniem gen. Polki standardem jest to, że takie sytuacje powinny być później analizowane. - Moje rekomendacje dotyczyły zmiany systemu kierowania. W sytuacji wojny hybrydowej nie można oddać dowodzenia strażnikowi granicznemu, bo on nie zna całego potencjału i jest szkolony do przestrzegania procedur granicznych, a nie do działań, jak armia. W tej chwili są ludzie, którzy negują moje stanowisko, dla mnie to niepokojące - podsumowuje gen. Polko.