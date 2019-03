Incydent z żoną Ryszarda Kalisza. Pracownicy stacji z zakazem komentowania "z samej góry"

Na stacji paliw, gdzie w połowie lutego Dominika K., żona Ryszarda Kalisza, miała zostać przyłapana na jeździe pod wpływem alkoholu, panuje zmowa milczenia. Jej pracownicy boją się utraty pracy. - Nie możemy nic mówić. Przyszło pismo z samej góry - mówią w rozmowie z WP.

Żona Ryszarda miała zostać przyłapana na jeździe pod wpływem alkoholu w połowie lutego (Newspix)

Zatrzymanie Dominiki K., żony znanego polityka Ryszarda Kalisza, i zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu to bez wątpienia wydarzenie medialne. Mimo to wiele osób pytanych o sprawę odpowiada: "Naprawdę? Nic nie wiem". Takie słowa usłyszeliśmy od pracowników supermarketu, który znajduje się obok stacji benzynowej, na której Dominika K. została skontrolowana przez drogówkę. A także od kobiet, które mieszkają obok, a w sklepie robią zakupy niemal codziennie.

Doskonale o tym, co się stało, wiedzą z kolei pracownicy stacji benzynowej. Mimo to milczą, bo boją się utraty pracy. Firma, będąca właścicielem sieci stacji, poważnie podeszła do tematu. - Mamy zakaz komentowania sprawy. Nie od kierownika, przyszło pismo z samej góry - usłyszeliśmy na stacji.





























Kulisy sprawy

Przypomnijmy, że policja zatrzymała Dominikę K. w połowie lutego. Adwokatka przyjechała na stację Land Roverem, w którym był też jej 3,5-letni syn. Pracownicy stacji mieli wyczuć od kobiety zapach alkoholu. Okazało się, że ma 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Podobno badanie alkomatem wykonano dopiero wtedy, gdy na miejscu pojawił się Ryszard Kalisz.

Dominika K. miała tłumaczyć policji, że nie czuła się pijana, a alkohol piła dwa dni wcześniej. Ryszard Kalisz unika mediów. Według ustaleń "Faktu" polityk będzie chciał najpewniej udowodnić, że jego żona nie prowadziła pod wpływem alkoholu samochodu, a tylko w nim siedziała.

Konsekwencje

Sprawą zajmuje się prokuratura. Dominice K. grozi jej wysoka grzywna, kara do dwóch lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej trzy lata. To nie wszystko. Dominika K. może też stracić uprawniania do wykonywania zawodu. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zapowiada bowiem wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W rozmowie z WP jej rzecznik Michał Fertak podkreślił, że Rada "wyjątkowo surowo" traktuje takie zachowania, jak jazda samochodem po pijanemu.

Konsekwencje tej sprawy ma ponosić sam Ryszard Kalisz, i to nie tylko wizerunkowe. Według doniesień "Faktu" nici ze startu polityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podobno nie chce mieć go na swojej liście ani Koalicja Europejska, ani Wiosna Roberta Biedronia. Co więcej, od Kalisza mieli odwrócić się też koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.