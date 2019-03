Żona Ryszarda Kalisza z zarzutami? Miała prowadzić auto po pijanemu

Prokuratura postawiła zarzuty żonie polityka Ryszarda Kalisza - donosi Onet. Dominika K. miała mieć prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kiedy prowadziła auto, w którym był też 3,5-letni chłopczyk. Jej mąż wszystkiemu zaprzecza.

Według informacji portalu Dominika K. miała prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a w aucie był też jej 3,5 letni synek. Podobno straciła prawo jazdy, ale to niejedyna kara, którą może ponieść. Stanie przed sądem, grożą jej swa lata więzienia - twierdzi Onet.

Prokuratura odniosła się do sprawy. Potwierdziła, że doszło do wylegitymowania Dominiki K., która miała prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano kobiecie prawo jazdy. - Jednocześnie, w związku z wykonywanym zawodem adwokata, o przedstawieniu zarzutów i prowadzonym postępowaniu karnym, poinformowane zostały odpowiednie organy - powiedział portalowi prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że Dominice K. postawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi za to "grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata, a maksymalnie 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej pięć tys. zł, a maksymalnie 60 tys. zł".