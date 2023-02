Incydent z samolotami Putina. "Próbują odwrócić uwagę od Ukrainy"

Myśliwce F-35 holenderskich sił powietrznych przechwyciły w poniedziałek trzy rosyjskie samoloty, które zbliżyły się do polskiej strefy obrony powietrznej. - To nie pierwsza i nie ostatnia prowokacja. Takie incydenty się zdarzają i będą się powtarzać. Musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi i czujni - mówił na antenie Wirtualnej Polski ppłk rez. Andrzej Kruczyński. Były oficer jednostki specjalnej GROM stwierdził w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem, że podobne prowokacje mają miejsce w różnych częściach świata i uczestniczą w nich nie tylko samoloty, ale też balony obserwacyjne. - Rosjanie próbują odciągnąć nieco uwagę innych od Ukrainy, by tam działać w sposób jeszcze bardziej bandycki - ocenił Kruczyński.