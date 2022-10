Incydent w siedzibie PiS. Julia Przyłębska zabrała głos

Politycy PiS komentują zdarzenie

Do incydentu odnieśli się w środę na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik PiS Radosław Fogiel i rzecznik rządu Piotr Mueller. Według Fogiela, "mieliśmy do czynienia z sytuacją, która potencjalnie mogła być groźna". - Młody człowiek próbował siłą sforsować drzwi do biura Prawa i Sprawiedliwości. Później, kiedy nie posłuchał wezwań ochroniarza, doszło do konieczności obezwładnienia go. Padały z jego strony groźby - groźby pozbawienia życia, groźby karalne. Policja prowadzi swoje czynności - relacjonował polityk.