Incydent nocą na granicy. Migranci z Sekatorami ruszyli na ogrodzenie

Próba nielegalnego przekroczenia granicy uchwycona przez kamery. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży migranci usiłowali dostać się do kraju poprzez pocięcie ogrodzenia z drutu kolczastego zamontowanego na murze granicznym. Wszystko jednak nagrały kamery i pogranicznicy pełniący służbę nocą 3 marca szybko podjęli interwencję. Na nagraniu udostępnionym przez Straż Graniczną widać, jak migranci będący po stronie Białorusi tną drut kolczasty przy użyciu sekatorów, stojąc na drabinach. Gdy pojawił się polski patrol, dwóch mężczyzn od razu uciekło w zarośla. Wskutek tego incydentu podjęto decyzję, by przy murze granicznym podwoić patrole, z kolei oględziny drutu kolczastego wykazały, że migranci nie zdołali go znacznie uszkodzić.