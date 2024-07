Incydent nad Białorusią. Mińsk poderwał śmigłowce i myśliwce

Incydent miał miejsce o 3 nad ranem. Wtedy to Shahed wleciał nad Białoruś w rejonie wsi Łojew w obwodzie homelskim i kontynuował swój lot w kierunku północnym. Bezzałogowiec przeleciał nad Homelem i Żłobinem, doleciał do obwodu mohylewskiego, a następnie do obwodu mińskiego, zbliżając się jak najbliżej Mińska - podaje Ukraińska Prawda.