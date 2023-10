Incydent na polsko-białoruskiej granicy. Ranny imigrant ściągnięty zza płotu

Do niebezpiecznego incydentu doszło przy granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej pomogli uratować życie mężczyzny ugodzonego nożem. Do sieci trafiło nagranie z akcji ratunkowej służb. Jak przekazała Straż Graniczna w komunikacie, polskie patrole były świadkami bójki między dwoma migrantami, toczącej się tuż przy barierze na terenie Białorusi. Jeden z mężczyzn został ugodzony nożem w okolice żeber, drugi dostał cios w głowę. Strażnicy przekazali migrantom materiały opatrunkowe i wezwali na miejsce karetkę służb medycznych Wojska Polskiego. To jednak nie wystarczyło. W międzyczasie mężczyzna ugodzony w głowę został zabrany w głąb lasu przez grupę osób po stronie białoruskiej. Drugiego rannego reszta grupy przeniosła w okolice bramki serwisowej i na polską stronę. – Ze względu na ciężki stan zdrowia mężczyzny, funkcjonariusze SG podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu rannego cudzoziemca do szpitala – przekazała st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Obywatel Iranu skończył z przebitym płucem. Dzięki reakcji służb i zabiegowi chirurgicznemu jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.