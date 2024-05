Incydent na granicy. "Stan żołnierza jest ciężki"

We wtorek migrant ugodził nożem żołnierza strzegącego granicy z Białorusią. - Jeżeli chodzi o zdrowie tego żołnierza, to jego stan jest ciężki. On dzisiaj walczy o swoje zdrowie i życie i trzymamy za to wszyscy bardzo mocno kciuki, bo nie ma nic ważniejszego niż życie i zdrowie naszych żołnierzy - powiedział w środę na antenie Radia Zet wiceszef MON Cezary Tomczyk.