Imprezy na uczelni Tadeusza Rydzyka. Andrzej Sośnierz i Marcin Kierwiński komentują

Przepełnione akademiki, imprezy, wycieczki autokarowe, konferencje - tak funkcjonuje uczelnia założona przez o. Tadeusza Rydzyka w czasie pandemicznych obostrzeń. o2.pl dotarło do studenta WSKSiM, który opowiedział o szczegółach. Co na to były szef NFZ Andrzej Sośnierz (Porozumienie, KP PiS)? - Zasady ochronne, które się przekazuje społeczeństwu, powinny dotyczyć wszystkich. Nieważne, czy to Kościół, czy inna instytucja, gdzie się ludzie gromadzą. Albo zasada obowiązuje, albo nie obowiązuje. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, interwencja jest konieczna - komentował w programie "Tłit". - Jeśli są wprowadzane obostrzenia, powinny obowiązywać każdego. A w Polsce, rządzonej przez PiS, jest coraz częściej tak, że obostrzenia obowiązują zwykłych Polaków, a nie obowiązują pupilków władzy. Powinna być bardzo mocna reakcja, tylko przykład idzie z góry. Mamy do czynienia z kastą ludzi, której nie obowiązują obostrzenia. Jeżeli władza nie zacznie od siebie, nie ma prawa wymagać od Polaków - mówił z kolei Marcin Kierwiński (PO).

Rozwiń