Impeachment Donalda Trumpa. Michał Kamiński komentuje

- Prezydentura Donalda Trumpa była zwieńczeniem wysiłków Rosji, która od '91 roku, jak tylko Związek Radziecki upadł, usiłowała skutki tego upadku odwrócić - mówił w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. - Polski prezydent zachowuje się podobnie jak prezydent Rosji, a nie jak wszyscy przywódcy wszyscy wolnego świata. To musi budzić bezgraniczne zdumienie - kontynuował. - Bezpieczeństwo Ameryki, jej przywództwo w wolnym świecie, jest jednym z najważniejszych gwarantów polskiego bezpieczeństwa. Andrzej Duda powinien próbować odwrócić fatalne wrażenie, jakie zrobiło w USA to, że obok Putina był jedynym prezydentem, który do tych wydarzeń odniósł się tak, jak się odniósł - podsumował Kamiński.

