Impeachment Donalda Trumpa. Kluczowy świadek oskarżony o molestowanie kobiet

Jeden z kluczowych świadków w śledztwie Kongresu związanym z impeachmentem Donalda Trumpa, ambasador USA w Unii Europejskiej, został oskarżony przez trzy kobiety o molestowanie seksualne. Gordon Sondland zaprzecza tym zarzutom.

Ambasador dowodził, że naciski prezydenta nie ograniczyły się do sławetnej rozmowy telefonicznej z Zełenskim 25 lipca. Następnego dnia Sonland rozmawiał przez komórkę z Trumpem i prezydent powiedział mu, że "nie obchodzi go Ukraina”, tylko to, czy jej rząd ogłosi śledztwo ws. korupcji w firmie Burisma. To w tej firmie pracował syn Joe Bidena, ewentualnego rywala Trumpa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.