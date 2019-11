Impeachment Donalda Trumpa wchodzi w fazę przesłuchań. Członkowie Izby Reprezentantów w ciągu dwóch tygodniu wezwą świadków w sprawie, której celem jest usunięcie prezydenta z urzędu. Do tego potrzebny jest akt oskarżenia Donalda Trumpa.

- Demokraci chcą wam odebrać waszą broń, opiekę zdrowotną, głosy i waszą wolność. Chcą odebrać wam wszystko (...) Chcą powstrzymać mnie, bo walczę dla was. Nigdy na to nie pozwolę - powiedział w nagraniu opublikowanym na profilu Białego Domu.

Donald Trump straci stanowisko? Pierwsze przesłuchania ws. impeachmentu

Najpoważniejszy z zarzutów dotyczy osłabiania Ukrainy (Trump miał wycofać wsparcie militarne dla tego kraju, by osiągnąć swój cel), co nie służy bezpieczeństwu USA. Przestępstwem mogło być też wykorzystywanie pozycji prezydenta do wyeliminowania potencjalnego kandydata w wyborach. Trump groził też sygnaliście, który ujawnił treść jego rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełeńskim.