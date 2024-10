Immunitet Romanowskiego uchylony. Bodnar otrzymał oficjalne pismo

Prokuratura chce postawić Romanowskiemu jedenaście zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To identyczne zarzuty jak w lipcu, kiedy śledczy próbowali już to zrobić. - To są tożsame zarzuty. Nie ma przeszkód, aby ponownie panu Romanowskiemu takie zarzuty przedstawić, jeśli taką koncepcję przyjmie prokuratur prowadzący postępowanie – wyjaśnia rzeczniczka Prokuratora Generalnego.