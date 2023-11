Imigranci grają z Niemcami w kotka i myszkę. Kto się schowa, ten zostaje

"Bild" publikuje kolejne statystyki dotyczące nielegalnych imigrantów w Niemczech. Tym razem z Lipska - najliczniejszego ośrodka Saksonii i drugiego po Berlinie miasta we wschodniej części kraju. Z danych wynika, że spośród zaplanowanych do końca października 1175 deportacji zaledwie 605 doszło do skutku. To zaledwie 1/3 wytypowanych do wywiezienia z Niemiec nielegalnych imigrantów.