Niemcy w szoku. 15-latek zastrzelił kolegę. Głośno też o groźbach chłopca z Polski

Specjalna grupa zadaniowa niemieckiej policji (SEK) wkroczyła do elitarnej szkoły w Hamburgu-Blankenese po tym, jak grupa małoletnich groziła nauczycielowi. Zanim jednak uzbrojeni i zamaskowani funkcjonariusze wkroczyli do sali lekcyjnej, młodzi przestępcy zdążyli uciec. Zaraz potem służby odebrały analogiczne zgłoszenie o groźbach w szkole podstawowej przy Mendelssohnstrasse. Do akcji poszukiwawczej, jak pisze "Bild", zaangażowano łącznie 400 funkcjonariuszy i policyjny helikopter.