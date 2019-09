Imielno. Wysadzili bankomat. Trwają poszukiwania

Policjanci poszukują sprawców, którzy we wtorek rano wysadzili bankomat w Imielnie w woj. świętokrzyskim. O sytuacji poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Michał Kowalczyk.



Do napadu na bankomat doszło ok. godz. 6 we wtorek rano.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcy prawdopodobnie użyli materiału pirotechnicznego, aby dostać się do wnętrza urządzenia – przekazał Kowalczyk.

Zobacz także: Wybory parlamentarne 2019. Morawiecki zostanie ministrem finansów?