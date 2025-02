IMGW wydał ostrzeżenia. Niebezpiecznie na południu kraju

W ciągu najbliższych godzin południowa Polska doświadczy umiarkowanych, a miejscami silnych opadów deszczu. Prognozy wskazują, że może spaść od 10 do 20 mm deszczu, co stanowi niemal połowę normy opadów dla lutego. Opady te, w połączeniu z lodem na rzekach, mogą spowodować wzrost poziomu wód do stanów ostrzegawczych - alarmuje IMGW.