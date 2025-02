Intensywne opady śniegu. Gdzie obowiązują alerty IMGW?

Intensywne opady śniegu

Na obszarach objętych alertami prognozowane są intensywne opady śniegu . W rejonach położonych powyżej 800 m n.p.m. przewiduje się, że pokrywa śnieżna wzrośnie o 10 do 15 cm, a w wyższych partiach gór nawet o 20 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 90 proc. i będą one obowiązywać do godz. 1 w piątek.

Oblodzenie dróg

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dróg. Dotyczą one tych samych powiatów, co ostrzeżenia przed śniegiem. Instytut prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, co jest spowodowane opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie około -2 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 80 proc. i będzie obowiązywać do godz. 8 w piątek.