IMGW ostrzega przed gołoledzią i silnym wiatrem. W górach powieje halny

Mieszkańcy USA muszą zmierzyć się z falą arktycznego mrozu. Tymczasem do Polski nadciąga ocieplenie. Zanim jednak do nas dotrze, uważajmy na drogach i chodnikach. IMGW wydał ostrzeżenie przed gołoledzią dla 6 województw. W piątek ma być pogodnie, ale, niestety, wietrznie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (najniższego w trzystopniowej skali) przed oblodzeniem dróg i chodników dla sześciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie to obowiązuje od czwartkowego wieczoru do piątku rano.

Termometry wskazywać będą w ciągu dnia od 0 - 1 st. C na północy i wschodzie do 2 - 5 st. C na zachodzie i na południu Polski.

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który w ciagu dnia da się we znaki mieszkańcom całej Polski (za wyjątkiem północno - wschodnich krańców). Będzie on osiągał w porywach prędkość od 35 do 65 km/h. Po południu wysoko w górach zacznie wiać halny, którego porywy sięgną od 80 do 100 km/h.