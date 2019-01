Mróz będzie trzymał. W weekend zmiana pogody

W najbliższych dniach nie powinniśmy spodziewać się radykalnej zmiany pogody. Będzie trzymał mróz, szczególnie na wschodzie i w górach. W nocy może dochodzić nawet do -15 stopni. Ociepli się dopiero w weekend.

Pogoda zdążyła przyzwyczaić nas do znacznych spadków temperatur. W Poroninie o godz. 6.00 było aż -22.8 stopni C. Z kolei w Ratułowie o 5.00 stacja pomiarowa zanotowała -22,6 stopni. O godzinie 2.00 w Łopusznej temperatura spadła do –22,4. Nieco cieplej jest m.in w Lądku Zdroju, gdzie o godz. 6.00 było -15,4 stopni, a w Słoszowie –17,4.

Spadnie śnieg

Mroźna noc

Noc ze środy na czwartek również będzie mroźna. Najniższych temperatur spodziewamy się przede wszystkim na krańcach Polski północno-wschodniej, gdzie lokalnie możliwe spadki do –15 stopni. Niewiele cieplej powinno być w górach: do –13 stopni. W centrum i na południu do –8, lokalnie przy rozpogodzeniach do –10 stopni. Najcieplej jak zawsze nad samym morzem, gdzie temperatura nie powinna spaść do wartości poniżej –4 stopni.