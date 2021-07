IMGW ostrzega przed burzami. Możliwe trąby powietrzne!

W wielu miejscach w Polsce termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza. Co czeka nas w najbliższym czasie? Jak tłumaczy meteorolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek, w najbliższych godzinach pogoda będzie dynamiczna. - Poza upałami, które panują we wschodniej połowie kraju, czekają nas jeszcze burze. Zarówno po południu, jak wieczorem i w nocy układy burzowe będą się rozwijać nad Polską. Najsilniejsze burze przejdą wieczorem i w godzinach nocnych. Najpierw obejmą południowo-zachodnią część kraju, a później będą się przemieszczać w kierunku centrum i północy kraju – zaznaczył synoptyk. Dodał również, że dzisiejsza aura może sprzyjać powstawaniu trąb powietrznych. - To są bardzo lokalne zjawiska, natomiast dzisiaj warunki także będą sprzyjać lokalnemu rozwojowi trąb powietrznych, właśnie w godzinach popołudniowych i wieczornych – alarmuje meteorolog. Wskazał również, czym jeszcze będzie się charakteryzować czwartkowa burzowa aura. - Jeśli chodzi o burze popołudniowe, to one będą się trochę różnić od tych wieczornych. To będą bardziej lokalne zjawiska, mniej liczne, miejscami silne i gwałtowne w postaci np. silnych opadów deszczu (…). Tak więc dzisiaj w godzinach popołudniowych burze będą bardziej lokalne, natomiast w nocy będziemy mieć do czynienia z bardziej rozległym układem burzowym (…) – powiedział gość programu "Newsroom WP" Szymon Ogórek.