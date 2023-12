Zaczęło się. Szaleje orkan Pia. Przez Polskę przejdą śnieżyce i burze

Noc z piątku na sobotę

Noc przyniesie duże zachmurzenie, większe przejaśnienia będą na północnym zachodzie. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie i około 2 st. C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -6 st. C. Miejscami możliwe oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach jak i Sudetach porywy wiatru do 130, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.