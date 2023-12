Chaos na Woronicza. Korzystając z "tajnych przejść", omijają ochronę

"W związku z czynnikami od nas niezależnymi, które uniemożliwiają normalną pracę i emisję serwisów, decyzją Dyrektora, do odwołania pozostajemy w gotowości do pracy (zgodnie z obowiązującym grafikiem) jednak nie pojawiamy się fizycznie na Placu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie zostaniecie Państwo poinformowani. Praca z państwem to zaszczyt i przyjemność. Trzymajcie się!"