Imelda Cortez była gwałcona przez ojczyma kilka lat. Miała trafić do więzienia za chęć dokonania aborcji. Została uniewinniona

Imelda Cortez, która była gwałcona przez ojczyma kilka lat, urodziła dziecko w latrynie i była oskarżona o chęć dokonania aborcji, została ostatecznie uniewinniona. Tym samym wyszła z aresztu po prawie dwóch latach i nie odsiedzi kary 20 lat pozbawienia wolności.

Imelda Cortez była gwałcona przez ojczyma, urodziła jego dziecko w latrynie. Lekarze oskarżyli ją o aborcję

W kwietniu 2017 roku urodziła dziecko w latrynie. Nie wiedziała, że przez ostatnie kilka miesięcy była w ciąży . Bardzo mocno bolał ją wtedy brzuch – była przekonana, że to z powodu choroby jelit, na którą brała leki. Jej matka usłyszała krzyki. Zobaczyła córkę leżącą na ziemi. Imelda Cortez głośno krzyczała i mocno krwawiła. Została zabrana do szpitala.

Kobieta urodziła zdrową dziewczynkę, ale lekarze uznali, że gwałcona ukrywała ciążę i chciała dokonać aborcji. Powiadomili policję. Cortez spędziła tydzień w szpitalu, potem trafiła do aresztu.

Imelda Cortez została uniewinniona

20-latka miała trafić do więzienia na 20 lat za próbę zabójstwa. Ostatecznie została uniewinniona. - Prawda jest taka, że to była bardzo skomplikowana sprawa. Naszym priorytetem było uwolnienie Imeldy. I ostatecznie sąd dał nam zwycięstwo. Sąd przyznał, że Imelda była ofiarą ciągłej przemocy seksualnej i to również tłumaczyło jej zachowanie w momencie porodu - powiedziała Berta De Leon, prawnik Cortez.