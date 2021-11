Iga Wyrwał nagle zniknęła. Dlaczego? Szczere wyznanie modelki

- Na pewno spojrzenie na niektóre rzeczy się zmieniło. Ja zawsze chciałam być modelką, chociaż niekoniecznie brać udział w sesjach magazynów dla panów. To było wtedy oferowane, ja to wzięłam, to było łatwe, po części spełniało moje marzenia. To była fajna przygoda, poznawałam fajnych ludzi, dużo podróżowałam. Na pewno nie ma co żałować - przyznała w niedawnym wywiadzie dla kanału "AdiMoovi - cooltura na moich zasadach" na YouTube. - Teraz mając 32 lata, jednak warto poczekać, spełnić marzenia na sto procent. Trzeba było 10 lat, żeby zmieniła się opinia publiczna. Były opinie w stylu "Wyrwał jest gruba", a teraz wszyscy się zachwycają "jaka kształtna, kobieca". Warto byłoby poczekać, ja nie poczekałam, ale trudno".