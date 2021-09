Idzie złota polska jesień? Prognoza pogody na weekend

- Poprawa pogody przyjdzie już w piątek popołudniu. Wiatr jeszcze będzie silny, porywy wciąż będą niebezpieczne, ale już ta sytuacja nie będzie na tyle groźna, żeby wydawać ostrzeżenie meteorologiczne - powiedział w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski z IMGW. Dodał, że porywów wiatru osiągających 50-60 km/h można spodziewać się również w pierwszej połowie soboty. W ciągu dnia jednak sytuacja nieco się uspokoi. Nie powinno też zabraknąć słońca. Z kolei deszcz - jeżeli się pojawi - będzie raczej symboliczny. - To rozpocznie piękniejszy okres w pogodzie, który będzie trwał aż do środy. Po krótkim, bardzo jesiennym okresie, czeka nas zdecydowanie lepszy weekend - powiedział Walijewski. Jak dodał, najbliższe dni to będzie "namiastka polskiej złotej jesieni".